中美晶(5483)早盤快攻，股價漲逾半根停板，最高價來到249元，創2008年元月以來新高。

中美晶透過轉投資，串起第3類半導體產業鏈。目前中美晶持股環球晶(6488)51.17％、投資宏捷科(8086)22.53％股份、持股朋程(8255)21.31％，由環球晶負責材料（基板與磊晶），朋程為汽車整流二極體、宏捷科主攻晶圓代工。

中美晶成立於1981年，是第8家進駐新竹科學園區的廠商，已有40年歷史，中美晶進駐竹科時，台積電(2330)、旺宏(2337）等都還沒創立。最開始中美晶員工僅33名，主要生產2吋、2吋半與3吋半導體矽晶圓產品，供應整流二極體。中美晶現任董事長徐秀蘭於1998年加入中美晶，20多年來，中美晶集團營收成長120倍。目前中美晶產品涵蓋3吋到12吋，再到先進的SOI、第三代半導體等。除了半導體，中美晶也跨入太陽能領域。

徐秀蘭表示，中美晶是台灣第一家做半導體矽晶圓的公司，預期未來20年，半導體產業成長幅度、強度都會高於前面20年，主要原因在於包括 5G、電動車、低軌衛星等太多重量級應用同步推出。

日前能源物聯網的台灣新創聯齊科技（NextDrive）宣布獲得C輪資金挹注，其中注資者就包括中美晶，NextDrive創立於2013年，核心業務為打造能源物聯網（Internet of Energy IOE）管理平台，提供電力公司、能源零售業者從感測裝置、閘道器等硬體產品到家庭能源管理應用程式、區域型能源管理系統、數據與裝置管理平台等，實現「善用每一度電」的生活型態。