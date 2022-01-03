綠世界火警3隻蜥蜴命喪火窟 10:022022/01/03 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠世界生態農場臨時屋火警，3隻蜥蜴命喪火窟。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣北埔鄉綠世界生態農場，3日凌晨3時許農場內的臨時屋發生火警，北埔消防隊趕赴現場灌救，發現起火的是綠世界生物多樣區裡的蜥蜴區及後方廢棄倉庫稻草，很快就把4坪大的臨時屋火勢撲滅，但有3隻蜥蜴命喪火窟，損失待綠世界估算，幸無人員受傷。 #綠世界 #蜥蜴 #命喪火窟 #臨時屋 #北埔 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 飯店開房硬上16歲高中女 法官：他血氣方剛非惡性重大判緩刑 - 社會 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 情侶跨年爽吃850元沒付錢 啤酒屋PO文尋人結果...真的找到 - 社會 高中生情侶每周3次啪遍校園各角落 關鍵原因男方得賠20萬元 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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