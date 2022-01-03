新竹縣北埔鄉綠世界生態農場，3日凌晨3時許農場內的臨時屋發生火警，北埔消防隊趕赴現場灌救，發現起火的是綠世界生物多樣區裡的蜥蜴區及後方廢棄倉庫稻草，很快就把4坪大的臨時屋火勢撲滅，但有3隻蜥蜴命喪火窟，損失待綠世界估算，幸無人員受傷。