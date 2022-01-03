新冠疫情何時落幕備受關注，印度神童阿南德日前預言2023年5月疫情會結束，英國知名靈媒摩根之前也曾預言2019年底爆發的新冠疫情恐延燒5年，一直到2023年才會終結，兩人預測不謀而合。摩根在近期發行的新書中進一步示警，2022年將會再出現2種新型變異株，傳播速度恐比Omicron更快、更棘手。

據綜合外媒報導，摩根（Sally Morgan）在最新出版的預言書中指出，Omicron變異株攻破世界各國，造成多人確診，但今年恐再出現2種新型變異株，且傳播速度比Omicron更快、更棘手。

她強調新型變異病毒會迅速發展，而且傳播速度相當快，更預言英國政府可能在1月重啟封鎖措施，英國的國民健保署也會因此分為兩個部門，來因應疫情的變化。

摩根在書中還提及，英國首相強生（Boris Johnson）將會在今年5月請辭，屆時英國政府將發生巨大變化，除此之外，還會有年輕的男歌手會染上新冠肺炎而死亡。事實上，摩根曾在2019年新冠肺炎剛爆發時，就曾預言疫情最少會流行5年，意即到2023年才有望終結疫情，此一預言和印度神童阿南德的預言不謀而合。

不過在摩根的書中也有預言好消息，英國皇室將喜獲2個寶寶，尤金妮公主（Princess Eugenie）將再次懷孕，碧翠絲公主（Princess Beatrice）也會再生一個孩子。

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