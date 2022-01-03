2021年全年上漲3486.31點，漲23.7％，為史上第三大漲點。成交量億元。台股包括周線、月線、季線、半年線及年線均收紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，2021年最後一周，台股由外資回補權值股提振下，強勢表現為2021年劃下完美句點，根據證交所統計，過去一周外資累積買超超過480億元。

廖哲宏表示，回顧過去，2020年受疫情影響全球GDP表現不佳，不過進入2021年後景氣持續復甦，且供應鏈供不應求此起彼落，迄今仍有部分晶片跟零組件無法完全滿足市場需求。安聯投信追蹤的400家主要上市櫃公司，預估2021年獲利成長達七成以上，堅強的企業獲利成長做為基石，也帶動台股強力走揚。

展望後市，廖哲宏表示，短期而言，重要法說陸續於2022年1月中旬登場，多數公司將於法說中提及2022年展望，其中我們對於半導體產業維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至2022年上半年，第一季半導體產業很可能淡季不淡。

另一方面，廖哲宏表示，近期記憶體現貨價格出現反彈，加上中國西安封城恐造成短期記憶體供應受到影響，料將進一步支撐記憶體價格。整體而言，預期法說行情將支撐第一季股市行情。

展望2022年，廖哲宏表示，基本面部分，目前安聯投信台股團隊就其長期追蹤的主要上市櫃公司，預估2022年企業獲利成長約為4%左右，其中電子產業相對亮眼，預估全年獲利成長仍可維持一成以上。

在資金方面，廖哲宏表示，美國聯準會跟各國央行陸續進入縮減購債，甚至進一步升息。面臨資金進一步緊縮，企業獲利成長在高基期下，2022年成長相對限縮，加上近期指數創高，恐怕讓2022年台股操作難度提高。

不過若細看產業表現，廖哲宏強調，其實仍有諸多產業有機會逾2022年仍可維持高成長，且產業能見度可達2023年，像是矽晶圓、ABF載板、車用電子，雲端伺服器以及ASIC/IP產業，這些成長趨勢將是2022年的布局重點。