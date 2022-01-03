吳姓女子與國立高雄師範大學簽約，擔任專案專任助理豈料上班2個月，竟然連2個月薪資都延遲發放，吳女於是請求校方給予資遣費及開立非自願離職證明書，校方不同意她提告打官司。高雄高分院更1審認為，校方不能以其他助理未及時繳交請款文件，而延遲發薪，判決學校敗訴。可上訴

根據判決書，吳女指出，她於2018年5月21日與國立高雄師範大學簽約，擔任專任助理，每月薪資於次月15日前發放58350元，但校方卻於7月12日才發5月薪水，8月2日才發6月份薪資。

吳女主張，契約雖約定若因計畫尚未撥款，或未依規定辦理工資請領作業，導致遲延給薪，雙方同意於經費核撥後或補齊文件時再發薪，但教育部早於2018年5月已撥款，且她於任職期間，每月均按時繳交出勤表。

校方未經她同意，連續2個月遲延給付薪資，又未就此提出具體改善配套措施，嚴重影響她生計、規劃而無法繼續勞雇關係，因此在同年7月15日依勞基法規定，以電子郵件終止勞動契約，並請求學校開立非自願離職證明書、給付資遣費5998元和延遲利息344元。

校方則辯稱，遲發薪資是因其他數名助理未能即時繳交出勤表，6月份請款程序跨越2個校區，又適逢暑假期間星期五統一彈性放假所致，情節尚非重大，吳女不得依勞基法終止勞動契約。此外，吳女未向學校法定代理人校長請辭，不生終止勞動契約的效力，她提起本件訴訟違反誠信原則。

高雄地院和高雄高分院上訴審開庭調查後，判決學校只需給付利息344元，吳女不服上訴，經最高法院撤銷，發回高分院更1審重新審理。

合議庭法官認為，勞動契約內容並無學校得以其他助理未依規定辦理工資請領作業，或以學校行政慣例為由，延遲發給吳女薪資，校方上開抗辯，沒有憑據。

此外，遲延發薪損害吳女勞動權，依勞基法規定，她可不經預告終止契約，判決校方再賠償5998元，並應開立非自願離職證明書，全案仍可上訴。