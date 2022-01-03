南韓女饒舌歌手李泳知是高中生Rapper選秀節目《高等Rapper 3》冠軍，也讓李泳知以此打開知名度，隨著李泳知爆紅，身型較豐腴的她也下定決心甩肉，李泳知不僅成功瘦身13公斤，身形小了一號，她還受邀拍攝內衣寫真，而在李泳知公開的新照中，她不僅瘦出纖細螞蟻腰和一雙大長腿，前凸後翹的身材曲線更是吸睛。

19歲李泳知在高一參加韓國Mnet高中生饒舌選秀節目《高等Rapper 3》奪冠，成為節目開播以來最年輕的女冠軍，李泳知除了歌唱實力受認可外，直率、幽默的她也成為綜藝寵兒，讓李泳知人氣跟著水漲船高。不過，李泳知自出道後，就因為微肉身材而多以運動套裝示人，隨著李泳知下定決心減肥後，她靠著控制飲食、運動，成功瘦13公斤。

甩肉有成的李泳知也不吝嗇展現好身材，在李泳知IG分享的新照中，辣穿運動內衣的她，不僅小腹零贅肉，還可以隱約看到腹肌線條，讓她舉手投足性感又不失健康美，李泳知還大方穿小褲褲入鏡，她躺在沙發上擺出性感姿勢，前凸後翹S曲線和一雙大長腿全都露，極品身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李泳知一系列性感照也吸引韓媒爭相報導，特別的是，李泳知不只瘦到身形小了一號，原本174公分的她，還意外長高1.5公分，李泳知最新的身高則是175.5公分，外界都驚訝19歲的李泳知仍在成長，也羨煞她擁有又瘦又高的絕佳好比例。