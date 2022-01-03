北市推出「台北熊好券」，第2波台北熊好券3日在律師見證下由市長柯文哲公開線上抽獎，系統將自動派送至中獎人的台北通APP票夾，點開熊好券就可掃碼消費折抵。

台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共有5種票券，本次登記將採取5擇2的方式進行意願登記，民眾在開放登記期間可以透過台北通APP點選喜愛的2種票券，除住宿券維持1000元額度外，其餘4種票券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會。

市府指出，台北熊好券第1波自去年11月5日起消費自今年1月2日，59天共完成409萬7667筆交易，平均每天有7萬筆，第2波熊好券吸引156萬1219人登記意願，比第1波成長60萬。

根據線上抽籤系統結果顯示，這次參與民眾抽中住宿券的民眾3萬9250人、占10.26％，抽中饗購券的民眾36萬5192人、占25.72％，市集券5萬451人、占5.99％，藝文券1萬9622人、占4.93％，運動券5萬3170人、占71.31％，平均中籤率為33.8％。

市府表示，第2波票券今天上午10時30分抽出，預計下午2時前可陸續派送完畢，即日起至2月28日可在台北市各熊好店家消費。