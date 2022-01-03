台師大近日通過推動國家語言發展授課獎勵實施要點，2月起，以台語、客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語等語言授課的專任教師，將獲得50％的鐘點費獎勵，等同現行英語授課獎勵規模，新開設課程還可另外獲得教材補助。

為促進國家語言的傳承、復振及發展，台師大依照《國家語言發展法》的精神，訂定獎勵要點，凡符合獎勵規定課程，依授課時數50％鐘點費予以獎勵。至於新開課程的授課教師，得另申請教材補助，每門課程教材至多補助2萬元。

台師大校長吳正己表示，全力打造「雙語大學」的同時，也積極復振本土語言，落實本土語言正常化。去年舉辦2021年國家語言發展會議，到2022年具體獎勵國家語言授課教師，不但大步邁向國際化，也兼顧本土文化及語言傳承。

多元的本土語言，是台灣重要資產，台師大期許透過該獎勵辦法的拋磚引玉，讓台灣的本土語言正常化往前跨一大步，並鼓舞更多各級學校、相關團體，以及政府各級單位加入，具體獎勵國家語言人才。