台股開紅盤衝上歷史新高，股王矽力-KY(6415)漲勢強勁，一度上漲逾3%，股價最高達5235元，矽力-KY去年挾PMIC(電源供應器)缺貨效應，加上漲價等因素，營運成長幅度衝上高峰，外資也直言，2021年將是矽力-KY營運增長年幅度的頂峰。

PMIC去年因為消費性電子產品在疫情衝擊下，需求急速攀升，加上全球晶圓產能緊張，讓PMIC去年供給越走越緊，由於PMIC主要製程為8吋晶圓，偏偏又是最缺的一塊，也使得PMIC在去年多次針對客戶進行漲價，故在缺貨、漲價雙效應加持下，矽力-KY股價反應強勁營運，從去年初的2410元漲到5025元，翻漲逾2倍之多。

研調機構預估，2026年PMIC市場規模將成長至252億美元，占全球半導體市場總值的4%，2020~2026年的年複合成長率預估3%。

展望今年，由於8吋晶圓新產能有限，要有明顯產能至少要到2023年，PMIC設計廠均有計畫轉移到12吋，但是否順利屆時仍要關注，矽力-KY在PMIC今年供給仍不能滿足需求下，業績將持續成長，法人樂觀預估，矽力-KY今年營收朝向年增3成邁進。