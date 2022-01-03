3日，新加坡政府預估，2021年第4季GDP(經濟成長率)為5.9%。因此，2021全年當地GDP可望成長7.2%，擺脫2020年衰退5.4%的頹勢。

同時，經季節性調整的季增率方面，星國上季成長2.6%，大於2021年第3季的1.2%。

新加坡2021年第4季GDP表現亮眼，當地製造業功不可沒。星國上季製造業年增14%，大於2021年第3季的7.9%。主要原因是，全球對半導體以及相關設備的需求持續暢旺，其中的電子與精密工業成長更是突出。

另外，經季節性調整後，新加坡上季製造業季增4.2%，遠高於2021年第3季的0.2%。

新加坡營建業上季增加2%，遠不及2021年第3季的66.3%，這是因為2020年第3季比較基期較低所致。

同時，服務業整體成長4.6%。資通、金融以及保險等專業服務項目，則增加6%，2021年第3季則是成長8%。

延續2021年第3季增加6.1%態勢，躉售與零售貿易，以及運輸與倉儲方面也增4.3%。不過，運輸和倉儲的成長，部分原因是比較基期過低。

其它的服務項目，像是住宿以及餐飲服務、房地產等也成長3.1%，2021年第3季則是增加3.8%。

展望新的一年，新加坡景氣復甦將趨緩下，當地政府預測2022全年的GDP可能僅3%至5%之間。至於更多新加坡官方版經濟數據，預定將在2月出爐。