為促進我國綠色專利的研發，加速產品商業化實施流程，智慧局自2022年1月1日起施行新修正之綠色專利快速通道，不僅擴大申請範圍、節省能源技術、涉及減碳技術及節省資源使用等綠色技術範圍，皆可申請加速審查，更大幅縮短審查時間，從9個月降至6個月。

自2014年1月1日起，智慧局於「發明專利加速審查作業方案(簡稱AEP)」新增「所請發明為綠能技術相關者」之加速審查事由(簡稱事由4)，截至2021年7月，申請件數為255件，占整體發明專利加速審查申請件數的2.74％，其中又以本國人申請為大宗，占綠能加速審查申請件數的88％。就產業別而言，以太陽能、LED、鋰電池產業等相關技術領域為加速審查申請案的前3名。

本次修正「發明專利加速審查作業方案」相關重點如下：

一、文字修正：將「發明專利加速審查作業方案」中「所請發明為綠能技術相關者」之加速審查事由修正為「所請發明為綠色技術相關者」，以明確非僅限於綠能相關技術。

二、擴大申請範圍：凡為節省能源技術、涉及減碳技術及節省資源使用等綠色技術範圍，皆可申請加速審查。

三、縮短審查時間：將「為商業上之實施所必要者」及「所請發明為綠色技術相關者」之加速審查事由，由原來文件齊備後發出審查結果通知的9個月期限，縮短為6個月，相較於一般發明專利申請案，縮短審查期間，更有利於申請人加速專利布局。

「2050年淨零轉型」是全世界的目標，我國現正推動之國家人權行動計畫也將「研擬最適綠色專利快速通道之方案」列為「氣候變遷與人權」章節之關鍵績效指標，智慧局除了順應國際趨勢，更希望能藉由綠色專利加速審查的修正，鼓勵綠色技術的創新者持續投入資源與研發，藉由我國綠色技術的創新，創造環境永續發展及經濟動能提升的雙贏局面。