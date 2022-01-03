畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

台北市長柯文哲元旦到總統府前參加升旗，卻孤單站在廣場，宛如一人在閱兵，畫面引發各界熱議。雖總統府二度說明，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排先至活動場地就位，並提到其他重要貴賓包含監察院長陳菊、參謀總長等人也是都由工作人員引導至現場就定位。國民黨前立委柯志恩今(3日)在其主持的廣播節目中談到此事時，她認為「這理由有點瞎啦」。

總統府發言人張惇涵2日說明，總統府1日便有公開說明，如有安排不周之處，請柯文哲市長見諒。他也說明座位的安排，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，人數比起往年較多。因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯市長先至活動場地就位。他說，柯市長抵達總統府的時間約為05：37，其他重要貴賓，例如：參謀總長於05：30左右即已抵達，監察院長是於05：39抵達，立法院長則於05：46抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。

柯志恩今在《POP撞新聞》中談到，雖然總統府已經不斷道歉，也告訴大家陳菊等人也都站在那邊，也提到因為防疫關係只能有80人在總統府裡面，「這就很奇怪了，一般造勢場合也都在防疫，不是把口罩戴好就可以了嗎，陳時中其實也放寬室外人潮防疫規定，今天總統府又以防疫理由告訴大家，其實柯沒辦法進去休息，當然我們也必須說陳菊等其他重要貴賓也都沒辦法進去，我覺得這理由有點瞎啦，不管民眾黨、國民黨都為阿北發出不平之聲，他們覺得總統府作法有點太失禮，那也的確啦！」

柯志恩提到，當你看到一個市長旁邊都沒人，或是事前排練時，就已經知道醫事人員唱完國歌才會回到柯P旁的位置，那這些站位細節應該做一番調整，且40分鐘其實可以有很多調整空間，否則畫面一出真的非常孤單，網友也發揮很多創意，元旦升旗典禮這件事本來是很棒事情，結果卻看到柯文哲站在冷風中，也讓事情歪樓。