KUUUUUUZZZZZZZZZZZZZZ — LeBron James (@KingJames) January 2, 2022

為了一場美式足球決賽，湖人「小皇帝」詹姆斯竟然跟前隊友巫師前鋒庫茲馬公然討債！日前落幕的NCAA美式足球冠軍賽「玫瑰盃」，結果俄亥俄州大48比45逆轉擊敗爵士大學奪冠，也讓興奮自己家鄉球隊封王的詹皇直接跟庫茲馬嗆聲趕快還錢。

由於詹姆斯理所當然支持自己家鄉球隊俄亥俄州大，庫茲馬則是支持爵士大學，當比賽剛開始，爵士大學取得7比0領先，庫茲馬不禁得意發推標註詹皇，更附上7比0的比數，沒想到接下來形勢完全倒向俄亥俄州大，結果當然換成詹皇開始得意。

詹姆斯直接發推，「我只是想知道，庫茲馬你打算要給我現金呢？還是轉帳給我？我是很認真的，我可以是一個冷酷到了極點的人。」庫茲馬只好乖乖回推表示，「當我的球隊開始落後，你就開始嘲笑我，你不要著急，我知道如何給你錢。」

庫茲馬曾跟詹姆斯當過3年湖人隊友，兩人更攜手拿下2020年總冠軍，儘管隨著去年夏天庫茲馬被湖人交易到巫師，可是兩人之間感情看來相當不錯，也經常在社群媒體有所互動，但不知道這次到底庫茲馬跟詹皇賭了多少錢，反正庫茲馬應該也輸得起。