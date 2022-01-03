網紅瑤瑤擁有甜美臉蛋和火辣身材，過去曾和YouTuber團體「反骨男孩」的老闆酷炫拍片，在網路上小有知名度，由於瑤瑤不時會在社群平台轉發接案賺錢的限時動態，日前有網友發現她疑似轉PO到詐騙資訊，紛紛一面倒怒轟她「為了一點點錢去敗壞自己名聲」。

瑤瑤日前在IG分享家庭代工的資訊，工作內容為包裝面膜和貼標籤，無論是兼職、正職還是二度就業都可以嘗試，「日薪1200-2000；月薪32000-40000」，條件是要成年且具備責任感，甚至福利還有三節獎金、生日禮金、佳節禮盒，也不用提供存摺、提款卡和私人資料，看似安全又好賺。

瑤瑤轉發代工資訊，卻被發現疑似是詐騙。(圖/翻攝自Dcard)

然而很快就有網友實測，親自加入瑤瑤提供的連絡資訊，向窗口做詢問，並將結果曝光在論壇Dcard上，該名網友貼出雙方對話，只見對方先聲稱代工機會已經額滿，接著便提出改做「外幣操作」，並表示只要投入1千元，一天最多就能獲利8千元，若是有虧損都會由公司進行賠償。

網友實測發現不對勁。(圖/翻攝自Dcard)

原PO透露，發現不對勁後她有去私訊瑤瑤的IG，但都沒有得到回覆，「我覺得不管是不是公眾人物，都要對自己發表的貼文限動留言各個都要負責」，貼文曝光後立刻引發熱議，「瑤瑤的行為好糟，有錢就宣傳，也不管粉絲會不會被騙」、「她本來就很常分享這種限動或文章啊～連名聲很臭的直銷都常常上限動，只要給錢她什麼都PO吧」。