大陸2022年鐵路春運自1月17日開始，2月25日結束，共40天，全大陸鐵路預計發送旅客2.8億人次，年增長28.5％。按照火車票提前15天發售的安排，今天（3）日，鐵路部門將開始發售2022年春運火車票。

新華社報導，中國國家鐵路集團運輸部負責人指出，鐵路部門將統籌疫情防控和春運組織、春運和冬奧運輸保障，切實做好春運各項工作。

為適應疫情防控條件下的旅客出行規律，大陸鐵路部門改進售票和退改簽服務措施，延長12306網站（含手機用戶端）售票服務時間由每日5：00至23：30調整為5：00至次日淩晨1：00（每週二除外）；提供24小時網路退票服務，退票截止時間由乘車站開車前25分鐘延長至開車前，新增12306 用戶端免登錄退票管道。

同時，將原來僅可在票面發站辦理的開車後車票改簽業務，增設網上辦理管道，同時在自助售票終端新增電子客票改簽功能；將候補購票最晚截止時間由開車前6小時調整為2小時；為旅客提供乘車臨時電子身分證明。

此外，大陸鐵路部門將高品質做好冬奧運輸服務保障工作。京張高鐵安排40對冬奧列車和開閉幕式專列方案。研發上線12306英文網站、英文用戶端及英文自助售票機，支持VISA、JCB等國外信用卡購票支付，增設冬奧專區票務服務功能，為冬奧會加強票務和服務保障。