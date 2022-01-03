印度神童的預言再次命中！美國德州近日發生「天下魚雨」的怪事，有民眾目擊到大量魚群從天而降，街上有上萬條魚跳動，對此美國氣象局認為是極端氣候導致，讓民眾不禁想起，先前印度神童阿南德曾預言2021年12月14日起至今年4月會發生7大災難，其中之一就是極端氣候。

綜合外媒報導，美國德州城市德克薩卡納（Texarkana）去年12月29日發生一場暴風雨，在暴風雨停止之後，民眾聽到屋頂上傳出像是下冰雹的撞擊聲，出門看才發現竟是天降「魚雨」，這些魚多數是手掌大的小魚，數量近萬隻，美國氣象局解釋，這是一種罕見的氣候現象，可能是水龍捲風將水和水中生物吸到雲層，隨著水龍捲消失，魚群也一起落到地面，跟下雨一樣掉下來。

美國德州城市德克薩卡納（Texarkana）去年12月29日發生一場暴風雨，接著天空竟下起「魚雨」。(翻攝自fb The City of Texarkana,Texas)

美國氣象局認為，「天下魚雨」恐是極端氣候導致，正好命中印度神童阿南德在去年（2022年）10月警告的，12月14日開始一直到今年4月，全球會發生能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠肺炎與飢荒7大災難，先前印尼在去年12月14日發生規模7.3強震，一度發布海嘯警報，以及大陸西安市爆發Delta社區感染封城，這次又有極端氣候引發的水龍捲伴隨「魚雨」，恐怖巧合讓人不寒而慄。

圖為美國德州城市德克薩卡納的當地民眾拿著天上掉下來的魚。(翻攝自fb Mike Siefert)

同時，印度神童的最新預言指出，2022年是「月亮年」，出現極端氣候的機率非常高，加上30年前曾導致日本股災及台股崩盤的火星、土星「雙星合相」也會再度出現，因此預言3到4月恐爆發下一波大災難，不少人猜測可能會是「股票崩盤」的時間點，印度神童更警告3至4月世界發生的災難，可能會讓人類社會需重新制訂規範。

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