港股3日是2022年首個交易日，大陸股市則於4日復市；港股3日開紅盤表現開高走低，早盤開高112點報23510點，重上20日線，不過隨即下跌。截至10點10分，恒指報23324.02點，跌73.65點，跌幅0.31％。

國指高開49點報8286點；現報8196.13點，跌40.22點，跌幅0.49％。

重要個股方面，騰訊高開0.7％報459.8港元；美團高開1.6％報229港元。阿里巴巴低開1.6％報117港元。