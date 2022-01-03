港股開紅盤 開高走低 跌逾70點 10:302022/01/03 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股3日是2022年首個交易日，大陸股市則於4日復市；港股3日開紅盤表現開高走低，早盤開高112點報23510點，重上20日線，不過隨即下跌。截至10點10分，恒指報23324.02點，跌73.65點，跌幅0.31％。 國指高開49點報8286點；現報8196.13點，跌40.22點，跌幅0.49％。 重要個股方面，騰訊高開0.7％報459.8港元；美團高開1.6％報229港元。阿里巴巴低開1.6％報117港元。 滴滴轉港股 擬明年6月掛牌 A股三大指數早盤勁揚 創業板指升逾1％ #高開 #開紅盤 #開高走低 #點報 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股 成交額257兆人民幣 創高 04:102022/01/01 財經要聞 2022年開年 澳洲新冠確診人數再創新高 09:152022/01/02 財經 高鐵春節預售票今晨開賣 1小時內搶光51萬張票 10:282021/12/30 生活 李寧大漲6成 榮膺港股2021年藍籌王 11:082022/01/01 財經 中概股壯聲勢 商湯科技強漲逾30％ 11:532021/12/31 財經 欲振乏力 阿里跌破110港元 04:102021/12/31 全球財經 陸高鐵運營里程突破4萬公里 可繞地球赤道一圈 11:062021/12/30 兩岸 《港股》恆生指數收小紅 商湯飆漲7％ 16:482021/12/30 財經 綠界IPO喊1,010元 創天價 04:102021/12/30 財經要聞 無畏美國黑名單陰霾 商湯今港股掛牌收漲7％ 18:212021/12/30 財經 AI巨頭商湯暗盤破發 港股掛牌首日一度漲逾22％ 11:002021/12/30 財經 財經熱門新聞 陽明年終慘輸長榮 內部茶壺風暴炸開！他用7字嗆爆 - 財經 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 30K超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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