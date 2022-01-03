台股3日2022年開紅盤，氣勢如虹，加權指數一度大漲161點、觸及18379點，再造歷史新高，惟在獲利了結賣盤出籠下，開盤不到一小時，漲勢「消風」，漲點收斂至63點，目前暫報18282點，盤面上指標股由龍頭台積電（2330）及大立光（3008）持續維繫紅盤，然聯發科（2454）、聯電（2303）等紛紛翻黑。

台積電目前上漲13元、或2.11％，股價暫報628元；大立光上漲55元、或2.23％，股價暫報2520元；聯發科下跌25元、或2.10％，股價暫報1165元；聯電下跌1.1元、或1.69％，股價暫報63.9元；惟貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價不僅一開盤未能跟上大盤漲勢，還持續下探，目前跌幅4.21～6.55％以上。

據統一投顧晨訊指出，考量過去五年美股那指元月上漲機率達到100％，且國內元月重量級法說會登場將捎來正面消息，元月指數仍有高點可期。此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，預告第一季企業營運利多，整體經濟基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，外資認錯回補，台股多頭格局延續。