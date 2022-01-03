金門張姓男子與女網友開心裸聊，坦誠相見後遭對方擷圖勒索，三番兩次逼迫購買遊戲點數，否則將轉傳不雅影片給他的親友觀賞，讓他不堪其擾又急又氣，趕緊向警方報案請求協助。

警方調查，在金門工作的張姓男子元旦當天通過交友軟體WOOTALK上認識1名自稱「菲菲」的女網友，2人加LINE聊天後，對方提議用line視訊裸聊，讓他以為遇到豔遇。

張姓男子與女網友裸聊後，不斷遭到騷擾和勒索。（警方提供）

雙方裸聊完後，「菲菲」便切斷視訊，另名line暱稱「要錢還是要臉」的人上線威脅，揚言手中有他裸露身體的不雅影片，要求立刻購買新台幣10萬元的遊戲點數，否則就要將影片傳給其親友欣賞，雙方討價還價後以1萬元成交。

張姓男子與女網友裸聊後，不斷遭到騷擾和勒索。（警方提供）

張男以為花錢消災，事情可以就此了結，不料繼續又有自稱「天道應酬」者與他聯繫，表示他跟「菲菲」裸聊前有下載APP軟體，內有公司研發的木馬程式，會自動將他的私密影像傳送給其手機通訊錄內的親友，要求再購買5萬元的遊戲點數。雙方討價還價後，張先生只得再花1萬元購買。

正當張男以為事情總算結束後，又有「陌路」者與他聯繫，自稱他是公司主管，要求再購買6萬8888元遊戲點數，才會允許將資料刪除。張男不堪其擾，當天下午就到金湖分局報案。

金湖分局提醒，網路交友虛虛實實、真真假假，到處遍布坑人陷阱，對於未曾謀面或認識不深的網友，一定要保持戒心，應避免好奇刺激而與不認識的網友，做類似裸露身體的視訊對話，以免遭詐或威脅。若遇到可疑情況，可撥打110或165反詐騙諮詢專線，別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。