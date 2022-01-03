資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠今日指出，2022年台灣IPO市場有三大觀察重點

一、半導體產業仍是市場主力

半導體產業是台灣經濟的重要支柱之一，台灣半導體產業在全球供應鏈的獨特性及重要性，更是在中美貿易角力及疫情的推波助瀾下，不斷獲得突顯。在2021年台灣上市櫃新掛牌公司的產業分布中，可以發現半導體產業不論是家數（7家，家數占比23％）、募資金額（118億，占IPO總募資額37％），或是已通過審核但尚未正式掛牌家數（5家，占25％），皆大幅領先其他產業。在全球科技持續創新，科技巨擘不斷提出創新構想，半導體應用領域越來越寬廣的大趨勢下，可以合理推論半導體產業仍將繼續保持台灣IPO市場領頭羊的地位。

二、多層次市場架構持續推進

為協助創新類型公司進入資本市場增加籌資管道，台灣「創新板」（證交所）及「戰略新板」（櫃買中心）兩大新板塊正式在2021年七月開板，瞄準擁有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式、六大核心戰略產業及其他創新性產業（如：IoT、AI、資安、生物醫療科技、航太及太空、綠電及再生能源等）之創新類型公司。證交所及櫃買中心期望透過放寬財務門檻，協助創新類型公司獲得更多籌資機會，雖有投資人資格條件及轉板等待期間之限制，但簡化的IPO規範，以及更好的籌資效率，對創新類型公司仍具相當之吸引力。2021年戰略新板有6家登錄（東研信超、進典、數泓科、宏碁智醫、騰雲、倍力），創新板亦有公司陸續提出申請。預期2022年證交所及櫃買中心仍將持續支持創新類型公司透過資本市場籌資，相信在累積足夠的成功籌資案例後，創新板及戰略新板有機會成為台灣資本市場的另一個亮點。

三、ESG投資觀念將更加普及

近年來越來越多投資人將ESG納入投資決策過程中的重要考慮因素，除了聯合國「責任投資原則」（Principles for Responsible Investment PRI）簽署機構數不斷創高，台灣在2020年底發布的「資本市場藍圖」也提到將引導投信事業辦理資產管理業務時，於投資流程及風險管理等內部控制機制納入ESG考量。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧認為，雖然疫情影響仍在，但隨著防疫措施及物資逐漸穩定、醫療方案出現曙光，全球經濟活動正在努力調整復原中，而資本市場做為企業充實營運資金，擴張營運規模的重要籌資管道，預期有意願進入資本市場的企業應會較2021年增加，加上證交所及櫃買中心持續推動多層次市場架構，以及促進資本市場對創新類型公司更為友善，2022年台灣IPO市場有機會創造近年IPO家數的新紀錄，除了市場較熟悉的半導體及生技醫療產業，與元宇宙概念相關的應用領域，如：人工智慧、物聯網、虛擬實境、擴增實境、5G等，也將成為閃耀焦點，預估2022年台灣IPO家數可望較過去兩年成長。