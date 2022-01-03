台股今(3)日開紅盤，早盤突破18300點再創新高，去(2021)年底公開申購熱潮也延續到今年，華碩轉投資的力智(6719)今日起公開申購，承銷價每股589元，以前一個交易日均價915.21元估算，抽中將有逾32萬元的潛在獲利。

力智IPO(初次股票上市)案競拍結果得標均價為803.69元，公開申購股數2220張，申購價格為每股589元，今日起至5日為公開申購期間；7日公開抽籤，預計13日上市掛牌。

由於力智在12月30日興櫃均價為915.21元，法人看好蜜月行情即有可能成成為千金股，以抽中即可能有逾32萬元潛在獲利的情況來看，勢必再掀一波申購熱，但因為承銷價為每股589元，參與申購得在帳戶準備58萬9070元(含申購處理費、中籤通知郵寄工本費)才符合申購資格。

力智為國內唯一同時具備電源管理IC與功率元件（MOSFET）兩項關鍵技術的IC設計公司，在產品整合上較同業更具有優勢，推出特有整合型產品SPS（Smart Power Stage），主要應用在網通、伺服器、5G基站、HPC等領域。