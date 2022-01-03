新冠疫情和零碳排趨勢促使新興科技發展，工研院為協助產業培育科技人才，舉辦「ITRI Tech Talent Week」線上活動，深入解析自駕車、智慧醫療、自主移動系統、智慧聯網、智慧電網、淨零碳排等六大關鍵議題，結合工研院技術案例與技術課程試讀，讓企業、求職者掌握轉型升級的契機，超前部署產業新局。

工研院產業學院執行長周怡君表示，台灣超高齡社會來臨，產業將借助數位新科技，像是AI人工智慧、ML機器學習、IoT物聯網、數據分析、資料探勘、商業分析等，產業需往綠色能源、循環永續利用等方向轉型，根據國發會推估，數位相關職缺空缺數約為2.5萬。

「ITRI Tech Talent Week」以「智慧」、「永續」兩大熱門職涯進修主題為核心，邀請華碩AI研發中心智慧醫療產品總監毋文涵、緯創機器人業務開發部人工智慧與機器人研發處處長林書毅、富鴻網智慧城市事業部協理李浩光、台達電子資深處長艾祖華、大同公司處長蔡知達及工研院各領域研究專家，從企業與研究機構面向，分享產業觀點與經驗，解析技術與人才的趨勢，布局未來科技核心人才，打造企業競爭力。

工研院提供超過25堂技術案例課程試讀，有產業必修的「碳足跡管理」相關課程，及在各領域應用AI人工智慧技術，如一鍵式全自動進行眼底攝影的「自助式輔助眼底攝影技術」。線上展至17日，免費報名觀看可上https：／／lihi1.com／vALnD。