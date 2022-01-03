福貞-KY(8411)取得TSMP公司100％股權投資案，已在2021年12月30日完成交割，一年可望增加約10億元營收，貢獻EPS 0.4元。今日福貞開高走高，股價飆上漲停板鎖在18.05元。

展望2022年，在合併TSMP公司後，福貞-KY自2022年1月起開始認列營收獲利，加上山東廠2022年新增的3-5億支鋁罐年產能，將自第三季開始貢獻營收，福貞-KY2022年營收有機會挑戰新高。

福貞-KY投資人民幣2億500萬元(約新台幣8.94億元)，取得TSMP公司(包含鼎新金屬暨鼎立金屬包裝兩家公司)100％股權及其台灣營運生產基地，該合併案在2021年12月30日同步完成交割，福貞-KY可自2022年1月起開始認列營收獲利。

鼎新暨鼎立金屬主要從事二片式鋁罐及鋁質易開蓋製造業務，為國內前三大金屬包裝容器業者，過去3年營收約在新台幣9~11億元間，此次合併預期每年可挹注公司EPS0.4元。

福貞-KY表示，收購鼎新暨鼎立金屬主要基於拓展中國大陸以外市場考量，台灣的兩片式鋁罐市場已進入成熟期，獲利穩定且相對中國大陸要佳，未來只要是穩定市場，並且有發展機會，公司不會只侷限經營台灣或中國市場，在於公司有許多跨國際飲料品牌客戶，許多中國大陸或台灣品牌也有跨足國際市場的計畫，未來其他地區包括越南，甚至歐美市場都可能合作。

福貞-KY進一步指出，鼎新暨鼎立金屬以生產二片式鋁罐為主，未來不排除投入馬口鐵罐生產，且台灣金屬包裝容器市場能朝精緻路線，比如具設計感的禮品罐、糖果罐等異型罐產品，此對於毛利率提升會有相當助益，也會是鼎新暨鼎立金屬滿足台灣市場後，進一步拓展外銷市場的機會。