老虎裝穿反遭譏笑 顏寬恒9字大方回應

台中第二選區立委補選的投票日將至，國民黨候選人顏寬恒昨（2）日下午穿著老虎裝現身親子活動，結果因為穿反而被譏笑，而顏寬恒今日掃街前被問到這個問題，也大方回應「歡喜就好，這又沒關係！」

顏寬恒今日上午前往龍井進行掃街拜票，出發前接受媒體訪問，被問到關於老虎裝穿反的問題，顏寬恒說會穿老虎裝是因為覺得小朋友看了會很開心，上台後發現連大人都看得很開心，並透露其實自己早就有發現穿反，但他認為民眾看得開心比較重要，說「歡喜就好，這又沒關係！」

國民黨台中二選區立委候選人顏寬恒（右）2日穿老虎裝出席親子活動，卻因為穿反而引起話題。（林欣儀攝）

除此之外，顏寬恒也針對民進黨候選人林靜儀表示，這場選舉打到現在60幾天了，沒有看到對方陣營對地方的政策、對地方的建設還有對未來的願景提出看法，指出這60幾天都是抹黑、造謠、批判、貼標籤，包括政論節目、新聞、網路及網軍等，到現在為止從來沒有停止過。

顏寬恒表示，在這種不對等的情況下，自己只能堅決往前走，並說「我的倚靠、我的靠山就是第二選區所有的鄉親，陪我一起走，走到1月9日投票當天贏得勝利」。