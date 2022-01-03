新的一年開始，緊接著就是2022地方選舉，各政黨如何布局引發關注。前立委蔡正元認為，新年最重要的是「檢討」，並建議國民黨，2022年要總結歷史教訓；至於2024年，現在不必想太多。

蔡正元今（3）日在臉書指出，2018年國民黨大贏的原因，是因吳音寧事件掀起年輕人討厭民進黨的風潮；高雄大水淹出五千坑，摧毀高雄人對綠色執政的信心；蔡英文刪砍軍公教退休金，引發軍公教強烈不滿；民進黨提名姚文智要殲滅柯文哲，刺激全台柯文哲粉絲投給國民黨；韓國瑜的北漂視頻，扭轉北漂高雄人的投票傾向。

而2020年國民黨大敗的原因，蔡正元認為是一國兩制台灣方案提出，蔡英文全力攻擊奏效；香港反送中暴動，「今日香港 明日台灣」口號響遍全台；韓國瑜被提名後突然失去動能，競選步驟亂無章法；中美鬥爭明朗化，親美抗中保台成爲輿論主流；國民黨九二共識落為廢紙，國民黨不分區立委名單遭到黨內外抨擊。

綜合以上因素，蔡正元認為，國民黨2022年要總結歷史教訓，2024年現在不必想太多。