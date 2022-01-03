今年已89歲的影星素珠，在圈內耕耘幾十年，演出過無數人氣電視劇、電影，是相當資深的演員，眾後輩們都暱稱她為「素珠阿姨」，年事已高的她，這幾年淡出了演藝圈，上一回見到素珠阿姨，是她在2018年擔任周遊世紀婚禮的伴娘，但當時素珠阿姨暴瘦還拄著拐杖，走路有些跛，讓很多人看了擔心，有臉書帳號但很少更新的她，昨天(1/2)難得更新，突曬照片，近況因此曝光。

素珠阿姨上一次公開現身，是2018年10月「阿姑」周遊跟小10歲老公李朝永為慶祝結婚40周年「紅寶石婚」，舉辦了世紀婚禮，現場眾星雲集，而她的伴娘團也非常吸睛，已當年85歲最年長的素珠為首，還有82歲的紀露霞、74歲的王滿嬌、69歲的吳敏、67歲的張琍敏等，伴娘們都穿上大紅色亮片禮服，力挺周遊。

當時素珠出場時，身形不但消瘦很多，且行走起來一跛一跛，需要靠拐杖輔助，但她仍堅持出席，還堅持放下拐杖慢慢走紅毯，是當晚最感人的一幕，眾人也很擔心她的狀態，但此後素珠直接神隱，這一消失就是3年。

直到昨天，有臉書帳號但幾乎沒在更新的素珠阿姨，曬出一張個人照，寫下：「元宵節快樂 哈哈」，照片中，素珠阿姨披著藍綠格子披肩，花白的頭髮上插著墨鏡，脖子則繫著大紅色圍巾，一臉燦笑還比YA，人沒之前那麼消瘦，氣色跟精神也還不錯。

網友們一見到素珠阿姨更新了照片，一顆心終於放下，眾人不禁興奮留言，「好久不見祝妳新年快樂」、「可愛捏」、「阿珠姨，元宵還早了點」、「今天看起來卡笑年(比較年輕)」。