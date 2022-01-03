全長1000多公里，北起昆明，經過中國磨憨鐵路口岸和寮國磨丁鐵路口岸，進入寮國北部地方，最後到達寮國首都萬象的「中老鐵路」開通運營1個月，累計發送旅客67萬人次，發送貨物17萬噸，呈現客貨運輸兩旺態勢，交出「滿月」成績單，有力啟動了沿線旅遊經濟，加速形成中國與東協間物流新通道。

去年12月初，中老鐵路全線開通運營。新華社援引中國鐵路昆明局集團王家營西站站長何恒軍表示，中老鐵路通車前，貨物從昆明發往萬象，需要3天左右；通車後，昆明到萬象的鐵路貨運時間僅需30小時左右。

雲南是中國與寮國唯一接壤的省。中老鐵路像條走廊，打開寮國「陸鎖國」困境，被視為「一帶一路」倡議的重大成果。

中國鐵路昆明局集團統計資料顯示，截至2021年12月31日，中老鐵路通車不足1月，已開行貨物列車380列，運貨15萬噸。除了中老鐵路中國段周邊的各類產品外，來自北京、上海、廣州等地的貨物也相繼經中老鐵路運往老撾。

澎湃新聞報導，中老鐵路開通運營後，寮國開啟鐵路運輸新紀元，中國的普洱、西雙版納也結束了不通鐵路的歷史，中老鐵路大陸國內段，最高每天開行動車組列車達31.5對，平均每30分鐘左右開行一趟，單日發送旅客由開通時的1.9萬人次增至最高3.3萬人次。

大陸國外段，旅客乘坐「瀾滄號」出行的需求十分旺盛，週末和節假日客流火爆，單日發送旅客由開通時的1000人增至最高2600多人，累計發送旅客5萬人次，在元旦假期加開萬象至磨丁動車組列車1對，滿足寮國民眾節日出行需求。

中老鐵路有力啟動了沿線旅遊經濟，吸引大量遊客乘坐火車前往各大景點觀光，普洱、西雙版納旅遊訂單分別增長92.4％和59.9％。