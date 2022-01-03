新北市勞工局輔導企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施，新興建托兒設施連同專業諮詢及教保托育人員人事費用，勞工局與勞動部聯合最高可申請400萬元補助，職業工會設置托兒設施也能申請，去年共補助100家企業444萬餘元，今年第1梯次即日起至2月28日受理。

新北企業設托育設施，勞動部與勞工局補助項目一覽表。（新北市勞工局提供）

勞工局長陳瑞嘉表示，鼓勵企業辦理托兒服務，企業在新北市設置哺（集）乳室、設立托兒設施（如托嬰中心、托育家園、幼兒園、職場互助教保服務中心及兒童課後照顧服務中心等）及提供居家式托育服務者，或登記在新北市的企業有發放托兒津貼，不論受僱者人數，每年皆聯合勞動部補助相關經費。

新北市勞動人口約207萬餘人，其中具工會會員身分者約43萬人，且以職業工會佔多數，有329家職業工會，超過37萬勞工是職業工會會員。而職業工會身分的勞工大多是無一定雇主或自營作業者，無法由雇主為其提供托兒設施。為推動性別工作平權，新北市企業托育的補助對象也擴及至職業工會，鼓勵職業工會設立托兒服務機構，收托所屬受僱者及會員子女，以協助解決勞工托育子女的迫切需求，促進勞工工作與生活的平衡。

勞工局說明，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https：／／childcare.mol.gov.tw）「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，即可提出申請。或電洽（02）29603456 分機6357李小姐（托兒服務）、分機6364范小姐（哺集乳室）。