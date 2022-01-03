升息聲漸響起，資金明顯流入金融股基金，使金融股基買超居各產業之冠，另美國高收益債基金買超創4月以來新高。

聯準會已預告2022年將啟動升息，使得基金資金流向也明顯受到影響，富達表示，根據統計資金流向，金融類股轉為買超，單週買超13.3億美元，為各產業之冠；醫療保健與生技類股連5週買超，單週買超3.6億美元，科技類股連2週賣超，單週賣超13.0億美元。

富達指出，在整體股票型基金資金部分，整體股票基金轉為買超，國際股票基金轉為買超。 在單一國家股票資金流向部分，美國轉為買超，單週買超255.5億美元；歐洲連8週賣超，單週賣超7.4億美元。

至於債券資金流向部份，富達表示，近周整體債市仍呈現買超，已連2週買超，高收益債券連2週買超。美國高收益債更連4週買超，單週買超22.9億美元，創4月以來新高；歐洲高收益債轉為買超，單週買超9099萬美元；亞洲高收益債連14週買超，單週買超6531萬美元。新興市場美元債則連2週賣超，單週賣超2.1億美元；新興市場當地貨幣計價債轉為買超，單週買超2.8億美元。