前高雄市長韓國瑜昨日舉辦新書見面會，吸引許多韓粉到場支持，新北市長侯友宜3日被問到是否支持韓國瑜挑戰2024時表示，每一個人想為國家、人民做事，都是好事情。

昨日韓粉擠爆會場，外界期待韓流再起能夠重振國民黨士氣，侯友宜表示，祝福韓國瑜新書大暢銷，期待大家為國家、人民好好做事。

至於韓流再起是否衝擊2022、2024，侯友宜說，中華民國每一個人把自己的工作、角色做好，全心全力為國家人民做出最大貢獻。