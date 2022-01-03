韓國瑜復出 侯友宜：想為國家做事是好事 10:522022/01/03 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜復出 侯友宜：想為國家做事是好事。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜昨日舉辦新書見面會，吸引許多韓粉到場支持，新北市長侯友宜3日被問到是否支持韓國瑜挑戰2024時表示，每一個人想為國家、人民做事，都是好事情。 昨日韓粉擠爆會場，外界期待韓流再起能夠重振國民黨士氣，侯友宜表示，祝福韓國瑜新書大暢銷，期待大家為國家、人民好好做事。 至於韓流再起是否衝擊2022、2024，侯友宜說，中華民國每一個人把自己的工作、角色做好，全心全力為國家人民做出最大貢獻。 韓國瑜：台灣的希望在草根力量 彭佳慧不問酬勞 為《茶金》獻出第一次 #侯友宜 #國家 #韓國瑜 #想為 #韓粉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲元旦升旗獨站 總統府2度致意 04:102022/01/03 社會新聞 新北侯力挺戴湘儀 黃林玲玲讓兒接棒 04:102022/01/03 地方新聞 名嘴酸因這事「膽顫心驚」 朱立倫駁：絕無此事 10:562022/01/03 政治 《國際金融》2022韓IPO市場 LGES最受注目 09:262022/01/03 財經 分析國民黨大贏、大敗原因 蔡正元：2024年現在不必想太多 10:452022/01/03 政治 高雄酒駕撞人悲劇 李四川發文回想那年市府部署 09:332022/01/03 政治 柯文哲：搶攻議員、鄉鎮民代席次 04:102022/01/03 地方新聞 防Omicron陳其邁推4步驟 建議中央也可這樣做 11:292022/01/03 生活 促進文化傳承 台師大教師以本土語言授課 鐘點費加50％ 10:212022/01/03 生活 信邦董事長王紹新 施展轉型魔法 以客為尊 04:102022/01/03 財經要聞 《國際經濟》連15月擴張 韓上月PMI創3個月最高 11:082022/01/03 財經 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 吃飯端碗、拿筷扒飯 她慘遭韓國男友搧巴掌 網炸鍋 - 生活 婚前承諾「每周大戰3次」 人妻洞房夜脫老公褲 傻眼崩潰 - 生活 2波冷空氣接力！周四起降溫全台雨 下波更強恐創入冬新低 - 生活 北半球炸裂！GoPro深V妹開箱相機 自拍31秒超兇影片網驚：彈出來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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