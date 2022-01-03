美國行動通訊巨頭AT&T和Verizon Communications執行長周日拒絕基於飛航安全理由延後原訂於1月5日開通5G新服務的計畫，但表示會暫時採取新措施保障安全。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和聯邦航空總署署長迪克森（Steve Dickson）上周五晚間要求AT&T執行長史坦基（ John Stankey）和Verizon執行長韋斯特伯格（Hans Vestberg）將5G新服務的商用時程推遲最多兩周。

兩家行動通訊公司周日在聯合具名的信函中表示，六個月內他們不會在機場周圍部署5G通訊，但拒絕進一步擴大對使用C頻段頻譜的限制。兩家公司表示，運輸部的提議是「不負責任地要業者放棄部署世界級和具有全球競爭力之通訊網路所需的營運控制權」。

航空業和美國航空總署對5G通訊可能干擾雷達高度計等高度敏感的飛機電子設備感到擔憂。

兩家航空公司在談到他們提議的5G通訊排除區（Exclusion Zone）時表示，目前法國在「略做調整」下採用這個做法，而這些調整是基於C頻段部署些許的技術性差異。

兩位執行長在信中表示，美國和法國的物理定律並沒有不同，如果美國航空公司獲准每天在法國起降，那麼相同的運作條件應該也能讓他們在美國這麼做。

美國聯邦航空總署周日發布聲明表示，該主管機關正在了解行動通訊公司有關於如何減輕5G通訊C頻段傳輸干擾的信函，並將依據美國航空安全標準決定下一步行動。

代表17家航空公司、50000名人員的空服員協會（AFA）和機師協會（ALPA）支持延後5G通訊。美國政府和產業高層則表示，行動電信商提議的排除區比聯邦航空總署要求的範圍小。

在800億美元的政府標售中贏得C頻段頻譜的行動電信公司此前同意採取為期6個月的預防性措施以減少信號干擾的情況，但也強調通訊技術的升級對於與中國等其他國家競爭，以及遠端工作的實現至關重要。

儘管行動電信產業組織CTIA強調5G是安全的，約有40個國家已在使用這個頻譜，但代表美國航空、聯邦快遞和其他航空業者的美國航空協會（Airlines for America）上周四要求聯邦通信委員會（FCC）停止在許多機場周圍的5G部署，否則每天可能有數千個航班受阻。該協會並表示，如果FCC不採取行動，該組織可能會在周一訴諸法院。