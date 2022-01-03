上週封關後，電信產業第一大事莫過於台灣大將吃下台灣之星，台灣大將在今下午4:00舉辦法說會，說明併台灣之星的相關事宜，台灣大(3045)看好合併完成後，用戶數將直逼中華電(2412)，在黃金頻段3.5GHz中，將擁有100MHz，但就投資人來說，最關心的估計是後續獲利以及資本支出問題，台灣大在2020年拱手讓出蟬聯8年的電信獲利王，原預期在小金雞momo的加持下，反攻之日指日可待，但隨著吃下台灣之星，也投下了不確定因素，屆時也希望台灣大可以在今日的法說會中講清楚、說明白。

本次台灣大預計以增資發行2.82億股，和台灣之星換股，台灣之星每股交換台灣大0.04508股，以台灣大當日收盤100元來算，交易金額約為282億元，未來代主管機關同意後，台灣大為存續公司。

由於台灣大本次是採增資發行新股方式，在成功收編台灣之星後、用戶數帶動下，確實會帶來營收成長，但因增資造成的股本變胖，獲利是否真的會有正面助益，仍有觀察。台灣大之前曾連續八年榮登電信每股獲利王，但該寶座自2020年被龍頭中華電搶走，投資人也紛紛許願台灣大儘快重回獲利王寶座，原預期在小金雞momo的加持下，成功之日指日可待，但隨著吃下台灣之星，投資人也擔心是否會有變數。

另外，台灣的5G頻譜費用高得驚人，當初競標時，以黃金頻段3.5GHz來說，台灣大以304.5億元標下3.5GHz頻段的60MHz頻寬，台灣之星則以197.08億元標下40MHz頻寬，但並未參與28GHz頻段的競爭，當初的競標策略就是希望可以扮演關鍵少數，一旦合併成功，台灣之星的頻譜費用恐也將由台灣大照單全收，加上本身的頻譜攤提、建設費用等，屆時對未來幾年的資本支出影響，恐也成為法說今日焦點。