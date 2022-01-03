南投埔里臥龍洞古道的神秘洞係由人工開鑿。（中時資料照 廖肇祥攝）

跨年、元旦3天連假，不少民眾登山出遊，一對夫妻12月31日前往南投縣埔里鎮「臥龍洞」古道秘境，竟驚見一具吊掛男屍，嚇壞報警。警方查出死者為32歲范姓男子，且范姓男子另有1男1女友人當天也進入古道，但目前2人失蹤，警方持續搜尋兩人下落，釐清案情。

臥龍洞古道是舊時成功、桃米先民為便利進出埔里街市，從台14線南村里臥龍洞入口石碑，墾荒出串連南村、成功和桃米等地間約3公里長通道；其中臥龍洞（又稱神秘洞）是人工開鑿貫穿山壁的隧道，全長約30公尺長，吸引不少許多登山健行客前往探訪。

據自由時報報導，一對夫妻12月31日跨年當天前往「臥龍洞」古道登山健行，在步道旁發現1具吊掛的男屍，立即報警。埔里分局員警與南投縣神鷹山區搜救隊員將遺體搬運下山，由檢警進一步相驗處理。

警方查出死者為長期住在埔里的32歲范姓男子，范男的2名友人1男1女也進入古道卻失蹤，機車還停在停車場，警方正持續搜尋兩人下落，釐清案情。

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