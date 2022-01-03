Steph’s reaction to Andre’s huge three 🤣 pic.twitter.com/6aSE7p9rUC — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 2, 2022

勇士隊前役靠著伊戈達拉（Andre Iguodala）終場前40秒的關鍵三分球險勝爵士，對方中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）最後關頭留給伊戈達拉很大的空檔，對此戈貝爾賽後記者會解釋，並不是什麼球都需要去守，要懂得計算機率。

「在籃球比賽，你得依照機率去打。顯然我不能給他最容易的投籃機會，所以我接近他，他必須做個假動作再投。大家都知道那種投籃方式不會很容易，但他投進了，所以這歸功於他的本事。」

其實伊戈達拉早就注意到了，他賽後說：「我本季沒投進太多三分球，我一直沒有投籃節奏，但是後來在練球的時候我投得很好。我知道戈貝爾負責守我，而且他整晚守得很鬆，我只是把握住這個優勢。」

對此戈貝爾也解釋：「我的工作是確保不讓他開後門，或是他傳給柯瑞（Steph Curry）的時候我可以去幫忙。在籃球比賽裡，你沒辦法看守所有的東西，你要有所取捨，我們選擇放棄那一球，他讓我們付出了代價。」

戈貝爾是全聯盟經驗最老道的防守球員之一，生涯3度獲選年度最佳防守球員（2018、2019、2021）也是本季的熱門人選，他依據自己的防守經驗放給伊戈達拉空檔。伊戈達拉的外線命中率僅24%，比普通棒球員的打擊率還低，不過他是心臟很大顆的沙場老將，仍有辦法在關鍵時刻建功。