台北101每年的跨年煙火秀都吸引大批民眾參與，一名女網友分享，跨年當晚她拍下數張煙火齊放的照片，結果其中一張照片的畫面竟像是101發生大爆炸，誇張的崩壞照讓網友全笑翻，直呼「根本大型火災現場」。

一名女網友1日在網路論壇Dcard發文表示，跨年當晚她拍下數張101煙火齊放的瞬間，結果不小心拍到一張奇怪的照片。從畫面可見，天空紅光一片，101像是發生大爆炸一樣，整棟大樓都被火焰及濃煙籠罩。

貼文一出，網友全笑翻，「根本大型火災現場」、「妳的怎麼整根燒起來」、「整棟燒掉的感覺」、「今年的主題是火燒厝嗎」、「別人的是新年煙火，你的是新年大火」、「這是什麼世界末日嗎」、「半夜看大家的ig限時動態，每個看起來都是火災現場」。

也有不少網友留言分享自己拍下的精彩瞬間，「我拍的也是這樣」、「我拍起來像是災難電影」、「看來大家昨天拍的都差不多呢」、「今年的101拍起來好像都是這樣」。

有網友用對比圖的方式，分享自己拍下的精彩瞬間。(圖／翻攝Dcard)

網友分享自己拍下的照片。(圖／翻攝Dcard)

網友分享自己拍下的照片。(圖／翻攝Dcard)