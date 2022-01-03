迎接耶誕、跨年以及農曆春節等節慶到來，台中市南區公所特別選在車流不斷的忠明南路、建國北路交叉口營造「2022新好南區」燈區，以南區吉祥物阿柴為主軸，還有火柴造型、虎年可愛造型等燈飾串連；還有一面2022新好南區燈牆，被民眾取偕音「2022心好男區」、「2022心好難區」相偕打卡。

台中市政府在2021耶誕夜從舊台中火車站前廣場，延伸到綠川、柳川及周邊台中文學館、市役所布置「有你珍好耶誕樹」、「水水耶誕樹」及「甜到會麋鹿」等美侖美奐燈景；轄區也有柳川經過的台中南區，也選在車流不斷的忠明南路、往返台中火車站至台中高鐵站的交通要道建國北路交叉口，營造了濃厚節慶氣氛的燈飾造景。

「2022新好南區」燈區，以南區吉祥物阿柴為主軸，還有火柴造型、虎年可愛造型等燈飾串連。（台中市南區公所提供／馮惠宜台中傳真）

南區區長陳佩玉說，南區以「2022新好南區」為主題，並以南區吉祥物阿柴為主軸，還有火柴造型、虎年可愛造型等燈飾串連，誠摯邀請民眾一同慶耶誕、跨新年、過農曆春節與元宵佳節。

「2022新好南區」燈區，以南區吉祥物阿柴為主軸，還有火柴造型、虎年可愛造型等燈飾串連。（台中市南區公所提供／馮惠宜台中傳真）

陳佩玉說，南區擁有豐富的文化資產，歡迎民眾呼朋引伴、攜家帶眷來南區一日遊，先到全台獨一無二的「台灣火柴故事館」來場文化藝術洗禮，接著遊覽地標建築「國立公共資訊圖書館」；傍晚時刻再到特色燈飾區，和親友來場溫馨夢幻的光之旅，留下美好的回憶。

南區燈飾造景展期自即日起至111年2月28日止，地點在忠明南路與建國北路交叉口(鐵路高架下方平台處)，每天傍晚時分立即亮燈。