韓國上個月的PMI(採購經理人指數)雖創3個月最高，以及連續15個月都是擴張的榮景。但是，受到全球新冠疫情升溫，加上供應鏈供給不穩影響，使得當地PMI上漲力道受阻。

2021年12月的PMI，指數從11月的50.9增至51.9，保持在景氣榮枯點50之上，連15個月擴張。海外銷售雖疲弱，但韓國內需改善下，新訂單還是可見成長。

不過，該指數編撰單位IHS Markit表示，從調查數據看來，上個月韓國的新出口訂單，是自2020年9月以來首次下滑。主因大概是全球新冠疫情再起、塞港問題未解，以及貨櫃數量不敷使用等。

還有，韓國製造業者將持續面臨高成本的壓力，尤其是在石油、天然氣、礦砂以及電子產品方面，不過，這些當地業者將會把高出的部份轉嫁給客戶。隨著全球景氣陸續改善，加上寄望新商品研發，韓企對供應鏈問題可圓滿解決一事，都抱持樂觀態度。

同時，韓國在歷經連續兩個月人力縮減後，當地就業市場將可看到重新要找人。調研單位IHS Markit指出，韓國在汽車以及電子工業表現突出，不過當地製造業相要風雲再起，全球供應鏈問題得先解決才行。