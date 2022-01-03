周一在2022年第一個交易日，香港股市開高走低，恆生指數目前下跌0.32%，為23343.42點，稍早前一度上漲逾200點，最高站上23605點。國企股目前跌0.41%，為8202.34點。

恆生科技股指數亦開高走低，目前小跌0.30%，以阿里巴巴跌3.5%，跌幅最大。汽車之家漲5.3%，表現最佳。

由於寧波北侖區爆發新冠疫情，申洲部分生產基地停產，目前股價重挫逾9%，在藍籌股中表現最差。

生技股指數下跌2.2%，藥明生物跌7.4%、信達生物跌6.7%、康方生物重挫11.6%、榮昌生物跌16.2%。

上市第三天的商湯開高走高，目前爆量飆漲23.1%，再創新高價，成交額排名第一。

航運股走高，中遠海控目前漲逾5.4%。

恒大延後償還對理財產品投資人的逾期欠款，目前暫停交易，大陸地產股首當其衝，融創中國大跌9.7%。

印尼宣布1月起禁止煤炭出口，在煤價將走高的預期帶動下，兗煤、中煤、神華、易大宗等煤炭股上揚。

中國醫保將納入合規的中醫藥，中藥產業龍頭中國中藥一度飆漲17.6%，目前漲幅縮小至11.61%。同仁堂科技目前上漲9%。