電源解決方案供應商碩天(3617)日前宣布碩天及美國子公司CYBERPOWER SYSTEMS(USA)和CommScope三方完成簽訂具保密義務之全球和解協議。

碩天公告，有關Arris GroupInc.向本公司及美國子公司所提出違約及侵權之訴簽定具保密義務之全球和解協議，三方除各自撤回向對方提出之訴訟，碩天與美國子公司除向康普控股公司一次支付金額保密之和解金外，三方亦不排除未來可能的商業合作機會；此次和解協議內容對碩天及美國子公司之財務業務尚無重大影響。

碩天自成立起即專注於自有品牌CyberPower的經營和節能技術之研發。產品應用遍及各種產業，除名列北美市場前二大UPS品牌外，銷售版圖遍及全球逾一百個國家。碩天主要產品包括不斷電系統、機架式電源分配器、太陽能系統、逆變器、突波保護插座、行動配件、電源管理軟體等。

碩天是全球公認致力於節能UPS設計的品牌。為了應對能源價格的迅速上漲，以及環保意識的增加，碩天獨家開發的GreenPower UPS專利節能技術，可成功改善UPS的效能，並且有效的降低熱量積聚。GreenPower UPS節能技術原理是避免UPS運作期間不必要的功率損耗，相對於傳統的UPS系統更節省能源。具備此獨家技術的UPS產品，最高可節省93%的電力虛耗，有效降低電力成本。

碩天去年前三季營業毛利為24.1億元，毛利率為36.2%，歸屬母公司業主淨利為1.56億元，EPS為1.94元。