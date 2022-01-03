高雄蜜棗上市。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄蜜棗上架了。高雄是全台蜜棗最大產區，果型大、口感佳，更被譽為「台灣青蘋果」。高市府農業局集結農會一同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架，方便民眾上網預購。

高市府農業局所輔導的「高雄首選電商平台」以小農農產友善推廣為經營宗旨，對於農民團體或農友農產銷售免收上架費，配合高雄農產季節即時開賣，並將利潤30％捐贈公益團體。近期推出蓮霧，更於即日起開放年節蜜棗禮盒預購，「幸福棗上門禮盒」5台斤裝頂級每盒988元、特級788元，將於1月10日陸續出貨。

蜜棗被視為「吉利水果」，成了年節送禮最受歡迎的「伴手禮」，主要產區為高雄燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等區，這些地區都鄰近有名的惡地「月世界」，因特殊土質，富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，使得水果風味甘甜濃烈。

農業局長張清榮說，高雄農產品品質優良、品種多元，農業局建立「高雄首選」品牌，販售通路遍及全台，也前進國際市場打響知名度，高雄蜜棗汁多味美、季節限定，民眾可透過「高雄首選電商平台」網站下單預購，請民眾把握時機。