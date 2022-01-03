美國經濟成長持續，2021年企業獲利財報動能強勁，美股續受資金青睞，根據EPFR統計，美股基金吸金力道持續，累計全年淨流入逾4000億美元，2022年開紅盤，後續成長股仍將受青睞，凸顯未來投資聚焦獲利動能所在，美國成長股與亞洲科技股題材看俏。

投信表示，2021年底因「重建美好法案」卡關，及Omicron的病毒持續擴散，導致盤勢壓力較大，但美國總統拜登表達排除封鎖美國和停校等可能性後，市場認為不再發生封鎖經濟事件，有利盤勢反彈。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，全球企業獲利2021年大幅成長後，基期因此墊高，將導致2022年企業獲利成長放緩，市場預估企業獲利成長將下調至個位數，因此未來投資勢必聚焦動能所在，即美國成長股與亞洲科技股等題材。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，拜登在2021年底提高小客車和輕卡車的燃料效率標準，要求汽車製造商到2026年時，所生產的汽車和輕卡車每加侖可行駛的平均距離須達到55英里，這項油耗標準比前朝政府還要更嚴格，更堪稱史上最嚴，以減少碳排、並推動汽車業轉向電動車。

歐美陸等主要經濟體官方集中訂定2030～2040年禁售燃油車，及嚴格限制燃油車二氧化碳排放量，加上2022～2023年隨晶片供應問題改善，加上電動化進程超預期，整體汽車零組件供應鏈未來二年獲利前景將持續看好，持續看好AI、數據中心及電動車等具備長線趨勢的族群。