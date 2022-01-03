新變種病毒Omicron發展，及主要央行貨幣政策動向，持續受市場關注，2021年底金融市場波動上升，市場不確定性猶存，但疫情影響可望因疫苗覆蓋率上升，及各國採取因應措施，對經濟影響可望逐步鈍化，景氣回溫趨勢不變，且部分投資者仍追逐收益，高收益債長多趨勢延續，其中優先順位高收益債因存續期間較短，殖利率較高收益債更有優勢，2022年表現不看淡。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，Omicron令歐美新增確診數再度增加，不僅各國繃緊防疫神經，也增添市場波動，但整體來看，各國對於防疫已有經驗也積極應對，應不致對經濟帶來太大衝擊。全球景氣復甦方向仍未改變，在企業營收與獲利持續改善以及市場需求強勁下，信用基本面持續改善，加上違約率仍續處於低位，市場預期未來兩年違約率仍可望維持在歷史低位水準，因此基本面維持良好態勢，高收益債仍具有配置價值，可望持續吸引資金進駐。

李運婷認為，市場關注重點在聯準會政策動向，未來利率上行的環境下，金融市場波動難免，不過高收益債因存續期間較短，且息收仍相對具吸引力，較能抵禦利率上升的影響。

尤其優先順位高收益債因存續期又相較一般高收益債短，且收益水準亦略優於一般高收益債，加上優先順位高收益債的發債產業也更為多元，囊括工業、消費、金融、醫療、能源等，提供參與不同產業復甦、成長的機會，不失為新的一年同時兼顧收益，又減緩未來利率上升所帶來的影響，及掌握產業投資行情的投資標的。