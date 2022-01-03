日本26歲性感女星林夢（林ゆめ）2年前因參加Netflix的配對實境節目《雙層公寓》而爆紅，瞬間打開知名度。近日為拍攝雜誌而推出寫真企劃的她，在寒冷的冬天中化身UberEats最辣外送員，並在網路上公開穿搭辣照，讓人看了臉紅心跳。

林夢出道4年以甜美臉蛋與F級火辣身材聞名，亮麗的外表更被網友譽為「新一代女神」，而這次她為了拍攝雜誌《月刊娛樂》（月刊エンタメ）所連載的寫真企劃「01兼職.com 」（ゼロイチバイト.com ），特別在寒冷的冬天中穿上深V上衣搭配超短熱褲，大方秀出飽滿雙峰與修長美腿，騎著腳踏車穿梭在東京學生最多的下北澤。而身高擁有168公分的林夢，也因為超短熱褲使她一抬腳就露出半顆屁股蛋，讓路人忍不住回頭看，畫面相當吸睛，成功引起眾人的注意。

事實上，來自北海道的林夢過去曾是擔任「賽車皇后」，後來轉戰模特兒界發展後，便開始在當地的電視節目及廣播節目中演出，逐漸打開知名度，2019年更因為在配對實境節目《雙層公寓》中展現與眾不同的性格，甚至大方爆料自己的性經驗人數高達20~30人而爆紅，她還在2020年推出大尺度的半裸寫真集《夢見初心》，使人氣再度攀向巔峰，目前林夢也正在籌備第二本寫真，令粉絲們相當期待。