花蓮光復國小女足隊培養出許多足球女將，包含現役中華女足隊長王湘惠，是國內女足搖籃，不過近年因少子化影響，女足面臨斷層，鑑此，王湘惠日前舉辦「光小女足1989」活動，與多位校友回母校和小球員們互動，期望未來能成立類似校友隊的組織，吸引更多人加入球隊，改變女足低潮困境，回到輝煌時期。
光復國小女足隊成員大多來自光復馬太鞍阿美族部落，成立於1989年，曾代表台灣出征，打遍國際分齡足球賽，屢創佳績，培育出許多厲害的木蘭女將，有國內女足搖籃的美譽，不過近年因少子化影響，加上家長對足球運動了解不夠，擔心影響孩子課業，以致光復國小女足隊目前僅剩下8人。
王湘惠不願見母校女足隊面臨斷層，日前舉辦「光小女足1989」活動，邀請多位校友們，包含現役木蘭球員陳雅惠、羅慧慈、林凱玲及前國腳何夢華、何夢婷姊妹檔等人回到母校，贈送球隊足球、恩特斯ENTES運動品牌贊助的訓練襪及特別製作的光小女足1989年復刻球衣予小球員們。
「這是我踢球的起點，更是女足的根」，王湘惠感謝啟蒙教練楊正治的培育與相挺，讓她能不斷精進自己的實力，甚至代表國家出征，同時也希望能透過活動，讓大家意識到光復國小女足隊面臨的困境，並凝聚女足隊的精神，激勵新一代的女足球員，將創隊精神傳承下去，持續扮演「女足搖籃」的重任。
王湘惠也感謝光復鄉長林清水、鄉民代表蔡智輝的支持，讓活動順利進行，她也希望「光小女足1989」能成為一個類似俱樂部或校友隊的組織，透過表演賽或公益教學來回饋基層，爭取更多企業支持，讓目前因少子化與資源不足而維繫不易的女足隊能永續經營，培育出更多優秀的女足好手。
花蓮縣議員蔡依靜表示，「光小女足1989」開創馬太鞍部落體育文化特色，堪稱足球運動推展到社區的先驅者。而花蓮光復不只是有糖廠，還有台灣最強的女足球員，是馬太鞍部落的驕傲。
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