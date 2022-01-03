現役中華女足隊長王湘惠日前邀請多位校友回到母校花蓮光復國小和小球員互動，盼能藉此吸引更多人加入足球隊，改變女足低潮困境。（王湘惠提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復國小女足隊培養出許多足球女將，包含現役中華女足隊長王湘惠，是國內女足搖籃，不過近年因少子化影響，女足面臨斷層，鑑此，王湘惠日前舉辦「光小女足1989」活動，與多位校友回母校和小球員們互動，期望未來能成立類似校友隊的組織，吸引更多人加入球隊，改變女足低潮困境，回到輝煌時期。

光復國小女足隊成員大多來自光復馬太鞍阿美族部落，成立於1989年，曾代表台灣出征，打遍國際分齡足球賽，屢創佳績，培育出許多厲害的木蘭女將，有國內女足搖籃的美譽，不過近年因少子化影響，加上家長對足球運動了解不夠，擔心影響孩子課業，以致光復國小女足隊目前僅剩下8人。

王湘惠不願見母校女足隊面臨斷層，日前舉辦「光小女足1989」活動，邀請多位校友們，包含現役木蘭球員陳雅惠、羅慧慈、林凱玲及前國腳何夢華、何夢婷姊妹檔等人回到母校，贈送球隊足球、恩特斯ENTES運動品牌贊助的訓練襪及特別製作的光小女足1989年復刻球衣予小球員們。

「這是我踢球的起點，更是女足的根」，王湘惠感謝啟蒙教練楊正治的培育與相挺，讓她能不斷精進自己的實力，甚至代表國家出征，同時也希望能透過活動，讓大家意識到光復國小女足隊面臨的困境，並凝聚女足隊的精神，激勵新一代的女足球員，將創隊精神傳承下去，持續扮演「女足搖籃」的重任。

王湘惠也感謝光復鄉長林清水、鄉民代表蔡智輝的支持，讓活動順利進行，她也希望「光小女足1989」能成為一個類似俱樂部或校友隊的組織，透過表演賽或公益教學來回饋基層，爭取更多企業支持，讓目前因少子化與資源不足而維繫不易的女足隊能永續經營，培育出更多優秀的女足好手。

花蓮縣議員蔡依靜表示，「光小女足1989」開創馬太鞍部落體育文化特色，堪稱足球運動推展到社區的先驅者。而花蓮光復不只是有糖廠，還有台灣最強的女足球員，是馬太鞍部落的驕傲。