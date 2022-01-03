前台中市議長張宏年一家人2020年時因鉛中毒入院，張宏年本人受到最嚴重的傷害，腦部受損超過40％，連表達能力都出現問題，不過經過長期治療後，身體慢慢有了好轉，其兒子、現任台中市議員張彥彤就分享與父親一同外出曬太陽的照片，網友們紛紛留言打氣。

台中盛唐中醫過去疑似搞錯硃砂及鉛丹，意外將鉛丹入藥，導致不少民眾服用藥物後鉛中毒，其中張宏年是最嚴重的受害者之一，體內的鉛指數一度飆到364.84ug/dL，而美國疾管局認為成人的正常濃度僅10ug／dL，造成他腦部受損，語言表達能力也出現障礙。

除了張宏年受害外，其家人也受到不同程度的影響，如張彥彤就曾表示醫師告知因為血液中有鉛的關係無法正常生育，且鉛會累積在骨頭中慢慢滲出，不知何時才會完全排完，若鉛毒還沒排完就生育，將來小孩子會有問題。

據《三立新聞網》報導，經過長時間的治療與照顧，張宏年身體逐漸好轉，張彥彤就在臉書分享新年帶著張宏年前往柳川走走的照片，儘管張宏年爆瘦一大圈還需要人攙扶，但能起身離開病床就已是難得的好消息，不少網友留言打氣，希望他繼續加油。