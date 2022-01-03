長榮海運今年年終發放40個月羨煞不少上班族，連鎖餐飲集團築間繼日前宣布年終發放一個月獎金後，董事長林楷傑宣布將於農曆年前於全台北、中、南規劃共計4場耗資超過千萬的集團尾牙，且除了原先規劃的現金抽獎活動之外，董事長更自掏腰包再加碼200萬元的現金紅包，共計超過100個獎項，最高有機會抽中5萬元現金。

築間餐飲集團在疫情復甦後，率先於11月宣布2021年終發放1個月，總計發出新台幣3000萬以上，林楷傑說，疫情年成為全台衝擊最大的餐飲業，在警戒期間全台門市僅依賴外帶、外送創造業績，營收僅能勉強維持在2成左右，築間當時每天一開業，集團就要慘賠兩三百萬以上。」

但，為感謝近2000名同仁在疫情艱困時刻與集團共同堅守崗位，年末依然決定發放年終獎金1個月做為獎勵。更令業界稱羨的是，林楷傑進一步宣佈，集團尾牙將於農曆年前於全台北、中、南規劃共計4場耗資超過千萬的尾牙。且他更自掏腰包再加碼200萬元的現金紅包，共計超過100個獎項，最高有機會抽中5萬元現金。除了希望大家過個好年之外，也期許未來新的一年大家一起再次創造餐飲奇蹟。

築間餐飲集團也透露明年將會有第7個全新品牌誕生，準備搶攻火鍋界金字塔頂端的饕客，年營收更要挑戰55億元。