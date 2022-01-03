網紅青青擁有甜美外表與F級的魔鬼身材，走出仙人跳疑雲，人氣不減反增，從歐美歸國後更買房買車，還開了咖啡廳，更時常在IG曬出性感照和粉絲互動，擁有86萬粉絲，日前她再上傳1秒影片，只見她的貼身毛衣領口往上拉，深邃事業線一秒被包住，震撼畫面讓不少老司機暴動。

青青日前在IG發出一段影片，只見她身穿駝色V領貼身毛衣，一頭長髮撥到一旁，能看到本來領口低到東西渾圓半球都掉出來，路出一條又深又長的事業線，下秒手放開，領口往上一彈，白嫩雙峰一秒被收起，她也從驚訝的表情轉變為露出笑容。

青青在內文調皮寫道：「往下滑沒有驚喜，往下拉有」，並附上愛心表情符號，大批網友被撩到受不了，短短一秒畫面就吸引超過30萬人觀看，許多老司機紛紛直呼，「又驚又喜」、「光看拉扯衣服的動作⋯我看了一小時」、「我來拉」、「美人青青，妳在變魔術嗎？」、「一瞬間的驚喜」、「這個我可以…」。

事實上，青青先前在工作團隊邀請下到美國打疫苗，最後補足了3劑疫苗還在歐洲玩了一圈，返台後年僅21歲的青青晉升有房一族，不僅新開的咖啡廳生意不錯，她也緊接著買了人生第一輛車，更分享理財秘訣，「學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟」。