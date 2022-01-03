星宇航空去年起與7-ELEVEN異業聯手，推出沖繩系列甜點、東南亞風味零食、飲品及胡同秘製燒肉飯等多款異國聯名商品，今（3）日宣布與7-ELEVEN及愛金卡公司聯手「好想出國」系列商品，包含飛機造型icash 2.0、乖乖玉米脆條金沙鹹蛋、AirCorn空氣玉米脆餅泰式酸辣風味，另星宇推薦泰式奶茶也將延長販售。星宇航空並表示，本月推出的航機款口罩，即日起在全台7-ELEVEN有販賣業藥商執照的門市也買得到。

「星宇航空飛機造型icash2.0」每個售價599元，設計靈感來自空中巴士「A321neo」機型，並加入星宇識別色曜石灰及玫瑰金等，感應時兩側機翼尾端會閃爍左紅右綠燈光，發出「歡迎登機」音效，完整還原飛機實境。該立體icash將於明（4）日早上11點在OPEN POINT APP開放會員預購，限量5000個；5日早上10點於博客來販售，限量2900個；7-ELEVEN門市於12日早上零時起販售，數量共2萬2000個。

星宇航空表示，2月17日起將新闢桃園-福岡航線。