封測廠力成(6239)西安廠稼動率因受封城防疫影響腰斬，近2個交易日股價表現疲弱。不過，公司表示營運受影響不大，且西安廠產能已在去年12月31日晚間完全恢復，對2022年1月營收及獲利將不會有任何影響，後續將加強防疫措施，以維持工廠正常營運。

力成股價今（3）日回神，開高上漲1.43％至99.1元，早盤持穩紅盤、維持近0.5％小漲態勢，位居封測族群漲勢前段班。由於三大法人上周四（12月30日）大舉賣超3197張，上周合計賣超達3303張。

力成與記憶體大廠美光（Micron）2014年12月簽訂合作合約，於美光位於中國大陸西安的測試及記憶體模組廠旁新建先進封裝廠，於2015年底完工、2016年3月底開幕量產，提供窗型柵式陣列封裝（wBGA）服務，為力成標準型DRAM封裝產能主要基地。

力成2015年設立子公司力成西安，據財報揭露，力成西安2020年營收51.1億元、年增0.32％，稅後淨利4.68億元、年減12.12％，對力成整體營收及獲利貢獻各6.71％、5.73％。2021年前三季稅後淨利4.06億元、年增達19.43％，對力成整體獲利貢獻約4.78％。

由於西安因疫情升溫自23日起封城，初期對力成西安12月營收影響不大，但隨後因疫情未獲控制而擴大管控力道，由於部分員工未能到班，使力成西安稼動率降至約4～5成。不過，此狀況對力成的合併營收及獲利影響有限。

力成12月31日晚間表示，經西安政府及客戶協助下，已順利將原住宿於封閉員工宿舍內的力成西安約500名員工移轉，並安置於工廠附近的旅館內，並於當日晚間投入力成西安產線，員工往來工廠及旅館間公司均安排專車接送。

力成指出，隨著員工順利投入產線，力成西安目前產能已完全恢復，對力成1月合併營收及獲利將不會有任何影響。後續將持續加強員工及工廠防疫措施、確保員工免於染疫，以維持工廠的正常營運。

投顧法人指出，力成西安因採取成本加成模式計價，產能稼動率短期下滑對獲利影響相當有限。由於力成記憶體和邏輯業務仍穩定成長，因此維持「買進」評等、目標價122元不變。