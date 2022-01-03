春節即將來臨，Omicron在全球肆虐，來勢洶洶！況高雄市長陳其邁今（3）日表示，高雄在防疫旅館部分，2周前就全面清查，在有限資料顯示，Oｍicron比Delta傳染力增加33％左右，在很多國家已變成流行的主流病毒株，陳其邁推4步驟防堵Omicron，強調「飯店顧好、篩檢再強化、疫苗快打第3劑，居家隔離個案建議中央能有一致性做法全部到集中檢疫所」。

陳其邁今天上午參加宏碁與高雄市政府向海學習科技創新與環保永續新思維活動前，接受媒體聯訪時，針對媒體提問北部防疫旅館疑似有擴散，高雄市如何防堵時表示，高雄在2周前就全面清查防疫旅館，包括動線、空調都全面加強。

陳其邁說，在有限的資料顯示，Oｍicron比Delta傳染力增加33％左右，在很多國家已變成流行的主流病毒株，呼籲民眾如果輪到第3劑要趕快打，不要以為現在看起來沒有加重症狀或致死率，也不要想沒中就沒關係，因為感染者也會傳染給其他的人，讓防疫更增困難。

陳其邁指出，防疫旅館就是要固守邊境，一方面希望鼓勵大家，若能選擇方案，盡量14天都待在防疫旅館，陳並表示，雖然高雄市已經是全台最嚴，但6、70家的防疫旅館的整體動線、接觸人員和空調等狀況，局處稽查都已進行到第2輪。

陳其邁提醒，Oｍicron傳染力非常強，大家不要掉以輕心，尤其是昨天開始進入返鄉旺季，建議有可能被接觸的接觸者，有很高風險、可能染疫，應建議全國一致隔離者都進入防疫所。

陳其邁最後提出4步驟，將飯店顧好、篩檢再強化、疫苗快打第3劑，居家隔離個案建議中央能有一致性做法到集中檢疫所。